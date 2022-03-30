ЕР предложила отказаться от бюрократии при проведении капремонта в школах

В России выработали меры, которые гарантируют выполнение программ капремонта школ и обеспечения питанием школьников. Меры разработали Минпросвещение совместно с партией «Единая Россия». Об этом во вторник, 29 марта, сообщил сайт «Единой России».

В России выработали меры, которые гарантируют выполнение программ капремонта школ и обеспечения питанием школьников. Меры разработали Минпросвещение совместно с партией «Единая Россия». Об этом во вторник, 29 марта, сообщил сайт «Единой России».

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, большинство регионов начали работу по соответствующим направлениям — задержка есть примерно по 20 объектам из более чем 1600.

«Каждый срыв повлечет за собой ответственность, вплоть до кадровых решений. Объективных причин и задержек с объявлением конкурсных процедур нет и быть не может», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии предложил, в случае нарушения сроков, перераспределять средства между регионами. Теперь до 15 апреля регионы, которые срывают графики, должны устранить имеющиеся недочеты.

«По регионам, которые устойчиво срывают все графики, нашу программу, с которой мы шли на выборы и побеждали, нужно принимать управленческое решение. Снимать деньги и отдавать тем регионам, которые справляются и готовы в установленные сроки и все необходимые мероприятия провести. И дальше пусть губернаторы изыскивают средства в региональном бюджете», — подчеркнул Андрей Турчак.

На 2022 год из федерального бюджета выделено более 66 млрд рублей, на 2023 — чуть более 25 млрд рублей. За эти два года в стране должны быть отремонтированы 2065 зданий.

Повысить эффективность расходов, по мнению Турчака, поможет оптимизация расходов и упрощение процедур.

«Бюджет и проектно-сметные документации сверстаны исходя из прежнего уровня цен. Это значит, что так или иначе придется оптимизировать расходы. Ресурс для такой оптимизации, прежде всего, в минимизации бюрократических процедур», — заявил он, напомнив, что в рамках пакета мер по противодействию санкциям уже принято решение, что в проектно-сметную документацию можно будет вносить коррективы в связи с заменой стройматериалов из недружественных стран.

Он также призвал с самого начала включить в процесс капремонта все ответственные службы и органы власти, которые впоследствии принимают объекты — МЧС, Минздрав, комбинаты питания, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, чтобы после сдачи объектов не было вопросов по выполнению требований этих ведомств.

Что касается школьного питания — Турчак предложил правительству найти дополнительное финансирование, учитывая повышение цен на некоторые товары на 30%.

«У поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели. И сейчас они выходят на муниципалитеты с предложениями разорвать контракты. Нельзя допустить срыва этой важнейшей президентской программы. И в принципе ситуации, при которой органы власти встанут перед дилеммой — уменьшать порции или экономить на качестве», — напомнил он.

Предложения секретаря Генсовета «Единой России поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. Он отдельно отметил, что партия контролирует каждый объект программы капремонта школ, что помогает своевременно выявлять недоработки на местах, отставания по срокам и подачу дополнительных заявок на участие.

«Мы должны сделать все, чтобы создать комфортную и безопасную современную образовательную среду, которая будет вдохновлять и мотивировать детей учиться, развивать таланты. Министерством полностью завершен первый отбор заявок на участие в программе в 2022—2023 годах. По его итогам будут отремонтированы более 2065 объектов в 80 регионах. Будут проводиться не только ремонтные работы. 14 млрд рублей на два года выделят на оборудование», — сказал он.

В свою очередь координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина прокомментировала, что в 2022—2023 годах капремонт в Рязанской области проведут в 37 школах. На эти цели из федерального бюджета уйдет более 1,6 млрд рублей.

«В регионе созданы рабочие группы, которые будут отслеживать этапы реализации — от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ. В состав рабочих групп вошли депутаты всех уровней, представители общественности и родительского сообщества, учителя и школьники. На сайтах школ-участников программы капремонта в настоящее время проводятся голосования за предложенные дизайн-проекты. Кому, как не учителям-предметникам, самим учащимся, знать, как должны быть оборудованы рабочие места педагогов и учеников, разграничено пространство учебного кабинета, какое оборудование должно быть закуплено. При этом необходимо учитывать правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы, а также помнить, что ежедневное пребывание детей в классе отражается на их дальнейшем профессиональном и жизненном выборе».