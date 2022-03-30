Двухлетней рязанке с аутизмом собирают деньги на реабилитацию

Семья девочки обратилась в клинику в Санкт-Петербурге. Планируется, что ребенок пройдет там реабилитацию. На лечение собирают деньги на сайте.

Двухлетней Соне Киселевой из Рязани собирают деньги на реабилитацию. Об этом сообщил сайт фонда имени Алеши Кузнецова « Мы рядом ».

Девочка до 1,5 года развивалась как обычный ребенок. После этого мать девочки обратила внимание, что у ребенка есть проблемы и обратилась к врачу. Медик выписал курс лечения на месяц, но это не помогло. У девочки стали пропадать слова, которые она уже говорила. Она перестала есть с ложки, у нее усилились агрессии. Ребенок перестал проявлять интерес к животным, к машинам и вообще к окружающему миру. После повторного приема невролог выписал другие лекарства. А при оформлением в детский сад девочка осмотрела другой врач, которая отправила Соню в неврологическое отделение в Семашко на обследование.

Ребенку поставили предварительный диагноз — аутизм, который позже подтвердили в ОКПБ имени Баженова.

В инвалидности для девочки отказали, так как ребенок короткое время находится на учете у психиатра.