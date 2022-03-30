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Двухлетней рязанке с аутизмом собирают деньги на реабилитацию
Семья девочки обратилась в клинику в Санкт-Петербурге. Планируется, что ребенок пройдет там реабилитацию. На лечение собирают деньги на сайте.

Двухлетней Соне Киселевой из Рязани собирают деньги на реабилитацию. Об этом сообщил сайт фонда имени Алеши Кузнецова «Мы рядом».

Девочка до 1,5 года развивалась как обычный ребенок. После этого мать девочки обратила внимание, что у ребенка есть проблемы и обратилась к врачу. Медик выписал курс лечения на месяц, но это не помогло. У девочки стали пропадать слова, которые она уже говорила. Она перестала есть с ложки, у нее усилились агрессии. Ребенок перестал проявлять интерес к животным, к машинам и вообще к окружающему миру. После повторного приема невролог выписал другие лекарства. А при оформлением в детский сад девочка осмотрела другой врач, которая отправила Соню в неврологическое отделение в Семашко на обследование.

Ребенку поставили предварительный диагноз — аутизм, который позже подтвердили в ОКПБ имени Баженова.

В инвалидности для девочки отказали, так как ребенок короткое время находится на учете у психиатра.

Семья девочки обратилась в клинику в Санкт-Петербурге. Планируется, что ребенок пройдет там реабилитацию. На лечение собирают деньги на сайте.