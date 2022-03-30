Брюс Уиллис заявил о завершении актерской карьеры

Супруга артиста рассказала, что Брюс Уиллис испытывает проблемы со здоровьем, поэтому решил оставить карьеру.

Актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за диагностированной у него афазии. Об этом в соцсети сообщила его жена Эмма Хеминг-Уиллис, передает РИА Новости .

Супруга артиста рассказала, что Брюс Уиллис испытывает проблемы со здоровьем, поэтому решил оставить карьеру.

Сообщение Эммы Хеминг-Уиллис подписали пять дочерей актера и бывшая жена Деми Мур.

Афазия — расстройство речи с нарушением ее восприятия при сохранении слуха.