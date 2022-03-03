Зеленский пригрозил России, призвав учить слова «репарации» и «контрибуции»

Зеленский заявил, что украинские власти восстановят каждый дом, улицу и город на российские средства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться наложения на Россию репарации и контрибуции за военную «Операцию Z». Об этом в четверг, 3 марта, политик заявил в очередном видеообращении в telegram-канале.

Зеленский заявил, что украинские власти восстановят каждый дом, улицу и город на российские средства.

«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город и говорим России: учите слова „репарации“ и „контрибуции“, вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объеме, а тех, кто погиб, — мы не забудем», — заявил украинский президент.

Также Зеленский добавил, что те граждане, кто потеряли работу из-за военных действий, получат по шесть тысяч гривен от государства, а пожилым людям президент пообещал выплатить пенсии в полном объеме.