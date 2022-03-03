Верховная рада поддержала указ Зеленского о мобилизации в Украине
Также уточняется, что украинские депутаты одобрили законы о пожизненном сроке за дезертирство.
Депутаты Верховной рады Украины поддержали указ президента страны Владимира Зеленского о мобилизации. Об этом в четверг, 3 марта,
Также уточняется, что украинские депутаты одобрили законы о пожизненном сроке за дезертирство.
О всеобщей мобилизации Зеленский объявил в пятницу, 25 февраля. Согласно указу, мобилизацию проведут в течение 90 дней.