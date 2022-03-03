Верховная рада поддержала указ Зеленского о мобилизации в Украине

Также уточняется, что украинские депутаты одобрили законы о пожизненном сроке за дезертирство.

Депутаты Верховной рады Украины поддержали указ президента страны Владимира Зеленского о мобилизации. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил сайт парламента.

Также уточняется, что украинские депутаты одобрили законы о пожизненном сроке за дезертирство.

О всеобщей мобилизации Зеленский объявил в пятницу, 25 февраля. Согласно указу, мобилизацию проведут в течение 90 дней.