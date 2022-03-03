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В Рязанской области в феврале родились Клим, Демид и Эмилия
Рязанское управление ЗАГС назвало самые популярные и редкие имена среди новорожденных в феврале.

Рязанское управление ЗАГС назвало самые популярные и редкие имена среди новорожденных в феврале. Информацию опубликовали на сайте органа.

Чаще всего мальчиков в регионе называли Максимами, Артемами, Иванами, Егорами, Матвеями, Михаилами, Арсениями, Александрами, Владимирами и Ярославами. Среди девочек самыми популярными именами стали Варвара, Полина, София, Ксения, Василиса, Ева, Милана, Мария, Александра и Валерия.

Наиболее редкие имена среди мальчиков — Григорий, Леонид, Клим, Ефим, Савва, Демид, Мирон, Елисей. Девочек называли Аксинья, Аделина, Лидия, Лилия, Паулина, Ангелина, Эмилия и Стефания.