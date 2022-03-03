В Рязанской области мужчина убил сослуживца
26 февраля в больнице от травм скончался житель Сапожка 1977 года рождения. Выяснилось, что его до смерти избил сослуживец из-за конфликта во время застолья.
В Рязанской области мужчина убил сослуживца. Об этом сообщила
26 февраля в больнице от травм скончался житель Сапожка 1977 года рождения. Выяснилось, что его до смерти избил сослуживец из-за конфликта во время застолья. Подозреваемого 1978 года рождения задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.