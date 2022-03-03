В рязанских магазинах рассказали, как на них повлияли санкции

Корреспондент РЗН. инфо посетил магазины и кинотеатр в ТРЦ «Премьер» и узнал у сотрудников, как повлияли зарубежные санкции на них.

Импортные производители прекращают доставлять товары в страну, студии отменяют кинопрокаты, а сайты закрывают доступ. Корреспондент РЗН. инфо посетил магазины и кинотеатр в ТРЦ «Премьер» и узнал у сотрудников, как повлияли зарубежные санкции на них.

Apple приостановили поставки и продажи техники в России со 2 марта. Пока в других городах магазины закрылись, в Рязани в ТРЦ «Премьер» можно прийти в The iStore и купить их продукцию.

«Apple не ушли с рынка, они просто временно прекратили свою деятельность. Сейчас в наличии есть все модели техники, но цены сильно поднялись. Ценники мы убрали и не меняем, потому что они только пришли и могут еще изменится. Пока нет никакого понимания, что будет дальше. Сейчас ко всем точкам Apple в России едут поставки техники, те которые были закуплены до ограничений. На данный момент мы сотрудничаем с Ирландией, Новой Зеландией и Китаем. Дальнейшие поставки будут уже через них. А как, что и какие цены — сказать сложно. Прежде всего зависит от стоимости за доллар. Уже сейчас iPhone 13 Pro стоит от 150 тысяч рублей, хотя буквально недавно он был 110 тысяч. Когда выйдет iPhone 14 вообще страшно, какие цены будут», — прокомментировал сотрудник The iStore.

Продавцы магазинов Yves Rocher, Happy day, Adidas и Terranova рассказали, что «поставки из-за границы продолжаются, вроде, никаких перебоев пока нет». H&M приостановил продажи, в ТРЦ «Премьер» сообщили, что магазин из-за этого могут временно закрыть.

В кинотеатре «Киномакс» продолжают показывать фильмы русского и американского производства, выпущенные ранее. Однако средняя цена билета выросла до 250 рублей. А вот прокат таких картин как «Бэтмен», «Мир Юрского периода: Господство», «Морбиус» с Джаредом Летом и анимационный фильм «Я краснею» отменены по инициативе киностудий Warner Bros, Universal Pictures, Sony и Disney.

Среди тех, кто уже сообщил о приостановке отгрузок или производства товаров в России Nike, iHerb, Asos, HP, Intel, AMD, производители автомобилей Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar, Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Volvo, Mazda, Mercedes-Benz, Toyota и Lexus.

Также с банками, которые попали под санкции, перестали работать Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. DHL приостановили поставки посылок в Россию. Онлайн-кинотеатр Megogo также недоступен. Adidas отказался работать со сборной РФС по футболу и FIFA запретили проводить любые международные матчи. Netflix приостановил работу над русскими сериалами.