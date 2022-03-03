В Рязани задержали осужденного, объявленного в федеральный розыск

Полицейские препроводили разыскиваемого в отдел полиции. Позже он будет передан инициаторам розыска.

В Рязани полиция задержала мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранители проходили через двор дома на улице Магистральной и заметили мужчину, который пил спиртное.

Выяснилось, что это 35-летний житель Клепиковского района, ранее судимый за имущественное преступление. Он скрывался от органов исполнения наказания и был объявлен в федеральный розыск.

Мужчину доставили в отдел полиции, его передадут инициаторам розыска.