В Рязани выбрали главу города

Предыдущий руководитель гордумы Юлия Рокотянская сложила свои полномочия 17 февраля.

В четверг, 3 марта, рязанские депутаты избрали главу гордумы. Ей стала Татьяна Панфилова.

Всего на заседании гордумы представили двух кандидатов. От «Единой России» — Татьяну Панфилову, от «КПРФ» — Эвелину Волкову. Представители «ЛДПР» сообщили, что выдвигать кандидатуру со своей стороны не намерены.

«Мы будем работать с председателем, которого поддержит большинство», — отметили депутаты.

Члены партии «Справедливая Россиия» также не стали выдвигать кандидатуру. Для тайного голосования присутствующим раздали бюллетени. По его результатам 30 депутатов поддержали кандидатуру Панфиловой. Всего на заседании присутствовало 36 депутатов.

Напомним, что предыдущий руководитель гордумы Юлия Рокотянская сложила свои полномочия 17 февраля.