\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
Птн, 04
Сбт, 05
-2°
ЦБ USD 103.25 11.5 03/03
ЦБ EUR 124.02 9.47 04/03
Нал. USD 112 / 128.00 13:51
Нал. EUR 122.00 / 140.00 14:08
Новости
Публикации
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
Вчера 14:03
11 645
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 2022 14:57
6 235
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
2 949
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
5 528
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани выбрали главу города
Предыдущий руководитель гордумы Юлия Рокотянская сложила свои полномочия 17 февраля.

В четверг, 3 марта, рязанские депутаты избрали главу гордумы. Ей стала Татьяна Панфилова.

Всего на заседании гордумы представили двух кандидатов. От «Единой России» — Татьяну Панфилову, от «КПРФ» — Эвелину Волкову. Представители «ЛДПР» сообщили, что выдвигать кандидатуру со своей стороны не намерены.

«Мы будем работать с председателем, которого поддержит большинство», — отметили депутаты.

Члены партии «Справедливая Россиия» также не стали выдвигать кандидатуру. Для тайного голосования присутствующим раздали бюллетени. По его результатам 30 депутатов поддержали кандидатуру Панфиловой. Всего на заседании присутствовало 36 депутатов.

Напомним, что предыдущий руководитель гордумы Юлия Рокотянская сложила свои полномочия 17 февраля.