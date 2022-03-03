В Рязани столкнулись «Тойота» и «Рено», пострадала 16-летняя девочка

28-летняя рязанка на Toyota при развороте не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Renault, за рулем которого была 36-летняя местная жительница.

В среду, 2 марта, в Рязани около дома № 36А по улице Октябрьский городок столкнулись Toyota Camry и Renault Kaptur. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

28-летняя рязанка на Toyota при развороте не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Renault, за рулем которого была 36-летняя местная жительница. Пострадала 16-летняя пассажирка Renault, ей оказали медпомощь. Проводится проверка.