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В Рязани реконструируют здание театра юного зрителя на Соборной
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Работы оценили в 518 млн 871 тысяч 984 рублей.

В Рязани реконструируют здание театра юного зрителя на Соборной. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Здание театра юного зрителя является объектом культурного наследия регионального значения.

Стоимость работ оценили в 518 млн 871 тысяч 984 рублей. Общая площадь реконструируемой исторической части здания составляет 2070 квадратных метров.

Прием заявок проходит до 17 марта 2022 года.

Подрядчик должен провести реставрацию интерьеров, фасадов, колонн, лепного декора, крылец и приямок, ворот и калиток, штукатурные, отделочные и демонтажные работы. Кроме того, заменить систему отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, пожарной сигнализации, электроосвещения и устройство пола. А также обеспечить доступ для инвалидов и благоустроить территорию.

Гарантийный срок на строительно-монтажные работы — пять лет. Сроки выполнения: с момента заключения контракта по 1 октября 2024 года.