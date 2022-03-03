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В Рязани главу администрации сельского поселения подозревают в служебном подлоге
Следствие установило, что глава сельской администрации внес в табели учета отработанного времени осужденного неверную информацию.

В Рязанской области главу администрации одного из муниципальных образований подозревают в служебном подлоге. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Следствие установило, что глава сельской администрации внес в табели учета отработанного времени осужденного неверную информацию. Якобы последний выполнил 100 часов обязательных работ, из-за чего он может не отбывать назначенное ему судом уголовное наказание.

Правонарушение пресекли сотрудники регионального УФСБ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.