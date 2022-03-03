В Путятинском районе «Мерседес» врезался в отбойник

38-летняя тамбовчанка не справилась с управлением, вылетела на «встречку» и врезалась в отбойник.

В Путятинском районе «Мерседес» врезался в отбойник. Подробности происшествия в четверг, 3 марта, привело ИД «Пресса».

Авария случилась во вторник, 1 марта, на 316-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» вблизи села Глебово Путятинского района. Там 38-летняя жительница Тамбова на Mercedes Benz-260 ехала со стороны Челябинска в направлении Москвы. Женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в металлический отбойник.

Женщину с травмами госпитализировали в путятинскую больницу, после чего отправили на лечение в Шиловский ММЦ.