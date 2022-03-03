В Москве отменили QR-коды

Отменяются все ограничения по посещению мест общественного питания, театров, музеев, концертов, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене QR-кодов в столице. Об этом он сообщил в своем блоге.

Использование QR-кодов в Москве прекращается с 3 марта. Отменяются все ограничения по посещению мест общественного питания, театров, музеев, концертов, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.