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В Москве нашли подозреваемых в убийстве двух человек, обгоревшие тела которых обнаружили в лесу
Подозреваемым оказался 32-летний мужчина и его 31-летняя сожительница.

В Москве нашли подозреваемых в убийстве двух человек, обгоревшие тела которых обнаружили в лесу. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на столичный следком.

Подозреваемым оказался 32-летний мужчина и его 31-летняя сожительница. На допросе обвиняемый сознался, что в ночь на 24 февраля он выпивал с соседями в квартире по улице Брусилова. В ходе него между приятелями произошел конфликт, и тогда мужчина зарезал сначала соседку, а затем, когда ее супруг попытался скрыться, он догнал его и тоже убил. Спустя несколько дней он рассказал о произошедшем сожительнице и она помогла ему избавиться от тел.

Следователи выдвинули задержанным обвинение — мужчине в убийстве, а женщине в укрывательстве.

Также следком опубликовал ролик с подъездной камеры. На ней видно, как сообщники пытались избавиться от тел.