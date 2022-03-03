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В Кремле назвали «уткой» слухи о планах ввести военное положение
Журналисты попросили прокомментировать информацию, что в ряде регионов могут ввести военное положение, а мужчинам призывного возраста после 8 марта запретят покидать Россию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «уткой» слухи о планах введения военного положения в регионах России. Об этом передает РИА Новости.

Журналисты попросили прокомментировать его информацию, что в ряде регионов могут ввести военное положение, а мужчинам призывного возраста после 8 марта запретят покидать Россию.

Песков сказал, что нужно аккуратно относиться к информации и не становиться жертвами «обычных слухов и обманов».

«Это „утки“, это всё в соцсетях и так далее всё ходят чистые „утки“, и потом граждане пересылают друг другу и так далее», — сказал пресс-секретарь президента.