В Госдуму внесли законопроект о продлении срока уплаты налогов

Проект предлагает правительству предоставить полномочия по издательству нормативных правовых актов, которые предусматривают с 1 января по 31 декабря 2022 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок налогового контроля.

В Госдуму внесли проект, который продлевает сроки уплаты налогов. Документ опубликован в думской электронной базе, передает РИА Новости .

Проект предлагает правительству предоставить полномочия по издательству правовых актов, которые предусматривают с 1 января по 31 декабря 2022 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

Нормативные акты предусмотрят увеличение сроков внесения авансовых платежей по налогам в регионах, также продлеваются сроки предоставления отчетности, направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, установления дополнительных оснований для отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

Согласно документов, можно будет издать акты, чтобы установить основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы.