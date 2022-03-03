В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября

Срок могут продлить решением правительства.

В Госдуму внесли законопроект о защите граждан России от недружественных действий некоторых стран и международных организаций. Об этом передает РИА Новости .Законопроект включает в себя кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года. Срок могут продлить решением правительства.

Проект определяет механизмы поддержки экономики, включая разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также регулирование правоотношений в сфере страховой деятельности в России.