\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
Птн, 04
Сбт, 05
-2°
ЦБ USD 111.76 8.51 04/03
ЦБ EUR 124.02 9.47 04/03
Нал. USD 105 / 130.00 14:59
Нал. EUR 118.00 / 143.00 17:45
Новости
Публикации
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
Вчера 14:03
13 169
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
6 763
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
3 136
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
5 732
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Госдуме разработали законопроекты, поддерживающие отечественную экономику
Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

В Госдуме подготовили законопроекты, которые позволят противостоять санкциям и поддержать отечественную экономику. Об этом в четверг, 3 марта, заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По его словам, эти законопроекты — лишь первые документы большого перечня. Они позволят России противостоять санкциям и минимизировать их негативные последствия, а также поддержать отечественную экономику.

Например, депутаты рассмотрели такие направления, как возможность вложить средства фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги, создать условия для приобретения Минфином акций на вторичном рынке, оперативное использование дополнительных доходов бюджета для предотвращения ухудшения экономической ситуации.

Также депутаты поддержали идею предоставления преференций предприятиям. В частности, речь шла об отсрочке и рассрочке уплаты налогов.

Макаров подчеркнул, что обсуждение соответствующих документов ведется непрерывно.

«Регионам нужна оперативность, поддержка требуется здесь и сейчас, и мы должны это обеспечить», — сказал он.

В свою очередь губернатор Рязанской области Николай Любимов поддержал решение принять соответствующие антикризисные законопроекты.

«На региональном уровне мы предпримем все, что от нас зависит, чтобы поддержать экономику, крупные предприятия, малый бизнес. Федеральная помощь позволит эффективно решить много проблем, связанных с режимом санкций, обеспечить условия для сохранения и развития реального сектора», — сказал Николай Любимов.

Пакет мер поддержки рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.