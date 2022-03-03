В Госдуме разработали законопроекты, поддерживающие отечественную экономику

Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

В Госдуме подготовили законопроекты, которые позволят противостоять санкциям и поддержать отечественную экономику. Об этом в четверг, 3 марта, заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По его словам, эти законопроекты — лишь первые документы большого перечня. Они позволят России противостоять санкциям и минимизировать их негативные последствия, а также поддержать отечественную экономику.

Например, депутаты рассмотрели такие направления, как возможность вложить средства фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги, создать условия для приобретения Минфином акций на вторичном рынке, оперативное использование дополнительных доходов бюджета для предотвращения ухудшения экономической ситуации.

Также депутаты поддержали идею предоставления преференций предприятиям. В частности, речь шла об отсрочке и рассрочке уплаты налогов.

Макаров подчеркнул, что обсуждение соответствующих документов ведется непрерывно.

«Регионам нужна оперативность, поддержка требуется здесь и сейчас, и мы должны это обеспечить», — сказал он.

В свою очередь губернатор Рязанской области Николай Любимов поддержал решение принять соответствующие антикризисные законопроекты.

«На региональном уровне мы предпримем все, что от нас зависит, чтобы поддержать экономику, крупные предприятия, малый бизнес. Федеральная помощь позволит эффективно решить много проблем, связанных с режимом санкций, обеспечить условия для сохранения и развития реального сектора», — сказал Николай Любимов.

Пакет мер поддержки рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.