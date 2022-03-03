В Германии выступили против прекращения отношений между городами-побратимами РФ и ФРГ

Представитель ФРГ подчеркнул, что речь идет о взаимодействии между людьми, а не на государственном уровне.

Мэр Мюнстера Маркус Леве выступил против прекращения отношений между городами-побратимами РФ и ФРГ несмотря на ситуацию с Украиной. Такое мнение он высказал редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщило агентство ТАСС.

Леве подчеркнул, что он настоятельно не рекомендует прекращать побратимские отношения, так как речь идет о взаимодействии между людьми, а не на государственном уровне.

Он также заявил, что диалог порождает доверие и взаимопонимание.

«В этом смысле создание городов-побратимов может подавать сигналы мира и способствовать деэскалации», — подытожил он.