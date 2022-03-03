Участникам антивоенных акций грозит наказание по экстремистской статье

В Генпрокуратуре уточнили, что часто призывы к участию в мирных антивоенных митингах исходят от запрещенных в России организаций.

Участникам антивоенных акций грозит наказание по экстремистской статье. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В пресс-службе органа уточнили, что часто призывы к участию в мирных антивоенных митингах исходят от запрещенных в России организаций.

«Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», — сообщили в Генпрокуратуре.

Также в Генпрокуратуре напомнили, что максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.