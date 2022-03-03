Суд назначил штраф рязанке, устроившей акцию протеста
1 марта рязанка устроила шествие по маршруту площадь Победы — площадь Ленина в Рязани. Мероприятие не было согласовано.
В Рязани рассмотрели дело, возбужденное против горожанки, вышедшей на площадь Победы на акцию протеста. Об этом сообщил
1 марта рязанка устроила шествие по маршруту площадь Победы — площадь Ленина в Рязани. Мероприятие не было согласовано. По информации собственного источника, рязанка устроила акцию против военной операции на Украине.
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Ранее рязанка, вышедшая на улицу с плакатом против войны, получила двое суток ареста.
Фото «Вид Сбоку» с задержания рязанцев 24 февраля