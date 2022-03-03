Совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта «Эха Москвы»

Также Венедиктов заявил, что РКН потребовал от Google удалить приложение «Эхо Москвы».

Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Об этом в четверг, 3 марта, заявил главный редактор Алексей Венедиктов в своем telegram-канале.

Также Венедиктов заявил, что РКН потребовал от Google удалить приложение «Эхо Москвы».

«Большинством голосов совета директоров „Эха Москвы“ принято решение о ликвидации радиоканала и сайта», — сообщил он.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции и сайту «Эхо Москвы» из-за публикации недостоверной информации о военной спецоперации на территории Украины. Позже Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.