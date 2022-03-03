Семьям погибших во время спецоперации на Украине военных выплатят по семь миллионов

Также ежемесячная компенсация будет выплачиваться каждому члену семьи погибших.

Семьям военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, выплатят единовременное пособие — 7 млн 421 тысячи рублей. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Совбеза.

Также ежемесячная компенсация будет выплачиваться каждому члену семьи погибших.

Кроме того, каждой семье военнослужащих, участвующих в операции, выплатят по 5 млн рублей.

Военнослужащие, получившие ранения во время спецоперации, также получат выплаты.