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Рязанскому ветерану исполнилось 99 лет
В Захаровском районе Николай Шурыгин — единственный участник Великой Отечественной войны.

1 марта ветерану Николаю Матвеевичу Шурыгину из Захаровского района исполнилось 99 лет. Об этом пишет ИД «Пресса».

Об этом рассказала дочь ветерана Надежда Савкина. Его навестили глава администрации района Ильдус Абдюшев, его заместитель Татьяна Баркова; приезжал Михаил Хлопов, депутат Рязанской областной думы. Дочь ветерана рассказала, что его поздравили власти, привезли подарки и продуктовый набор."Он очень рад такому вниманию со стороны власти. Благодарен всем, кто ему позвонил и поздравил", — рассказала дочь ветерана.

Отмечается, что в Захаровском районе Николай Шурыгин — единственный участник Великой Отечественной войны. Осенью 2021 года скончалась Мария Кружкова, которая жила в Плахине. Также недавно ушла из жизни Валентина Леонова из Большекоровинского поселения.