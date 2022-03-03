Рязанскому ветерану исполнилось 99 лет

В Захаровском районе Николай Шурыгин — единственный участник Великой Отечественной войны.

1 марта ветерану Николаю Матвеевичу Шурыгину из Захаровского района исполнилось 99 лет. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Об этом рассказала дочь ветерана Надежда Савкина. Его навестили глава администрации района Ильдус Абдюшев, его заместитель Татьяна Баркова; приезжал Михаил Хлопов, депутат Рязанской областной думы. Дочь ветерана рассказала, что его поздравили власти, привезли подарки и продуктовый набор."Он очень рад такому вниманию со стороны власти. Благодарен всем, кто ему позвонил и поздравил", — рассказала дочь ветерана.

Отмечается, что в Захаровском районе Николай Шурыгин — единственный участник Великой Отечественной войны. Осенью 2021 года скончалась Мария Кружкова, которая жила в Плахине. Также недавно ушла из жизни Валентина Леонова из Большекоровинского поселения.