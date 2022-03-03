Рязанский государственный агротехнологический университет в очередной раз подтвердил высокий уровень образовательных услуг

В рамках мониторинга и экспертной оценки, проведенных в 2022 году, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева включен в реестр «100 лучших образовательных организаций», что удостоверяет сертификат соответствия.

В 2022 году Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева очередной раз подтвердил статус лучшей образовательной организации, деятельность которой соответствует международным нормам и законодательству России по показателям доступности и качества образования.

По результатам комплексной оценки, проводимой в рамках мониторинга образовательных организаций России, установили, что университет обладает высокой эффективностью образования, вносит заметный вклад в развитие отрасли образования, имеет высокий уровень компетенций, подтвержденный многолетней профессиональной практикой, хорошую деловую репутацию, высококвалифицированный менеджмент и научно-педагогический состав.