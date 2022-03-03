Рязанских медиков обязали составить список сотрудников, состоящих на воинском учете

В документе указано, что в регионе началась «Сверка данных воинского учета граждан, пребывающих в запасе». Аналогичные письма получили все медучреждения Рязани.

Рязанских медиков обязали собрать актуальную информацию о каждом сотруднике, состоящем на воинском учебе. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила «Новая газета» со ссылкой на соответствующий документ.

В документе указано, что в регионе началась «Сверка данных воинского учета граждан, пребывающих в запасе». Аналогичные письма получили все медучреждения Рязани.

Кадровикам необходимо в ближайший месяц собрать актуальную информацию о каждом, кто состоит на воинском учете. В их число входят как врачи, так и средний медперсонал — фельдшеры и медсестры. Они должны предоставить информацию в виде имени, фамилии, отчества, даты и места рождения, образования, должности, семейного положения и состава семьи, состоянии здоровья, основных антропометрических данные, прохождении военных сборов, адреса места жительства и номера контактных телефонов.

Ранее рязанский минздрав опроверг информацию, что в рязанских медучреждениях начали готовить списки желающих отправиться в командировку. После этого главврач ОКБ Андрей Карпунин заявил, что отправился на Донбасс в составе группы медиков.