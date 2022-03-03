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В Рязани 25-летний фальшивомонетчик предстанет перед судом
Его обвиняют в сбыте пяти фальшивых купюр.

В Рязани 25-летний фальшивомонетчик предстанет перед судом. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Установлено, что в сентябре 2021 года руководители продуктовых магазинов начали массово сообщать об обнаружении поддельных билетов Банка России номиналов пять тысяч рублей. Опросив работников торговых заведений, правоохранители получили приметы подозреваемого и автомобиля, на котором он передвигался. Спустя время полицейские установили личность злоумышленника — им оказался 25-летний житель Милославского района.

Его личность удалось установить сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону совместно с коллегами из регионального управления уголовного розыска и отделов МВД России по Советскому и Октябрьскому районам города Рязани и Рязанскому району.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Сбыт поддельных денег», по которой предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.