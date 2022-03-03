Россиянам запретили выступить на паралимпиаде в Пекине

Ранее команды хотели допустить к соревнованиям в нейтральном статусе.

Российские паралимпийцы не смогут участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. Решение принял МОК, сообщил « Чемпионат ».

Национальные комитеты, команды и спортсмены из многих стран отказались соревноваться с россиянами и белорусами. Также начала возникать напряженная ситуация в олимпийской деревне. Из-за этого россиян и белорусов решили отстранить от соревнований.

Ранее команды хотели допустить к соревнованиям в нейтральном статусе.