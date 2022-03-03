Россиянам пообещали холодную погоду на 8 марта

Также уточняется, что холодная и ненастная погода ожидается в большинстве регионов страны.

Жителям Центральной России пообещали холодную погоду на 8 марта. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новостями.

По его словам, погода на 8 марта в Центральной России составит не выше 0 — минут 5 градусов.

При этом холодная и ненастная погода ожидается в большинстве регионов страны.

«В международный женский день синоптическая карта Европейской России будет представлена двумя барическими образованиями: на северо-западе, с центром над Карелией, обоснуется погожий скандинавский антициклон, остальная же территория окажется на орбите влияния черноморского циклона над Западным Кавказом, генерирующего поля облачности и очаговых осадков преимущественно в твердой фазе, на юге переходящих в смешанную фазу. Можно утверждать, что как раз на праздник произойдет традиционный возврат мартовских холодов», — рассказал Тишковец.