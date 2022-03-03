Россия и Украина продолжат переговоры в третьем раунде

Переговоры планируется продолжить в третьем раунде. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что его его планируют провести в максимально короткие сроки.

Вечером в четверг, 3 марта, завершился второй раунд переговоров России и Украины. Об этом передает РИА Новости .

Переговоры планируется продолжить в третьем раунде. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что его его планируют провести в максимально короткие сроки.

Во время второго раунда страны договорились по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.

Тем не менее, Подоляк отметил, что Киев не достиг желаемых результатов на переговорах с Россией.