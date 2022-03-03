Россия и Украина договорились о формате гуманитарных коридоров

Помощник президента России Владимир Мединский назвал это «существенным прогрессом».

Минобороны России и Украины договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации граждан. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, его слова транслировал RT.

Мединский назвал это «существенным прогрессом».

По его словам, стороны обсудили три блока вопросов: военный, международный, гуманитарный, а также вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

Мединский отметил, что удалось найти взаимопонимание по части из вопросов. Главным он назвал спасение людей, оказавшихся в зоне столкновений.

Переговоры прошли в Брестской области в четверг, 3 марта.