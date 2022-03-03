Премьер Грузии подписал заявку о предоставлении республике статуса кандидата в члены в ЕС
Перед подписанием заявки Гарибашвили отметил, что ее подача — важная веха на пути европейской интеграции Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении республике статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом в четверг, 3 марта,
Обращение транслировалось в прямом эфире на его странице в Facebook.
Перед подписанием заявки Гарибашвили отметил, что ее подача — важная веха на пути европейской интеграции Грузии.