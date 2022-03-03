Полицейские поймали 21-летнюю рязанку, объявленную в федеральный розыск

Девушка скрывалась от наказания за незаконный оборот наркотиков.

В Рязани полицейские поймали 21-летнюю девушку, которую объявили в федеральный розыск за уклонения от наказания за незаконный оборот наркотиков. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Девушку задержал автопатруль на улице Быстрецкой. Правоохранители заметили, то при виде служебного автомобиля рязанка поспешила завернуть во двор. При проверке документов выяснилось, что ранее 21-летняя девушка была осуждена по статье «Незаконный оборот наркотиков», но скрылась от органов исполнения наказания. После этого ее объявили в федеральный розыск.

Беглянку передали инициатору розыска.