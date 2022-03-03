Оглашен приговор рязанцу, который чуть не убил сына

Мужчина взял со стола молоток, с которым вышел в коридор дома, где был его сын. Он подошел к нему близко, замахнулся и начал угрожать убийством.

Оглашен приговор жителю Спасского района, который чуть не убил сына молотком. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Мужчина был на кухне и взял со стола молоток, с которым вышел в коридор дома, где был его сын. Он подошел к нему близко, замахнулся и начал угрожать убийством. Увидев, что сын испугался, мужчина прекратил свои действия.

Его признали виновным по части 1 статьи 119 УК РФ и назначили 150 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.