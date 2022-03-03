Начался второй этап переговоров Украины и России

Переговоры проходят в Брестской области.

В четверг, 3 марта, начался второй этап переговоров Украины и России. Об этом передает РИА Новости .

Переговоры проходят в Брестской области. Помощник президента Владимир Мединский отметил, что Москва сформировала блок из трех частей, которые посвящены военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования.

В МИД России считают, что встреча приведет к «скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни».