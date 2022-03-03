Минпромторг предложил повысить планку «налога на роскошь» для автомобилей

Проект планируют в ближайшее время внести в правительство. Изменения распространятся на машины, приобретенные с 1 января 2022 года.

В Минпромторге предложили повысить планку «налога на роскошь» для легковых автомобилей с 3 миллионов до 10 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Проект планируют в ближайшее время внести в правительство. Изменения распространятся на машины, приобретенные с 1 января 2022 года.

На данный момент Минпромторг должен выполнить требование действующего налогового кодекса и опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн рублей

«В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечёт установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей», — отметили в сообщении.