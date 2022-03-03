Любимов открыл новую школу в Сасове

Новое здание общеобразовательной школы № 1 насчитывает 500 мест и построено на месте старого и аварийного объекта.

Губернатор Николай Любимов открыл новую школу в Сасове. Об этом в четверг, 3 марта, сообщило областное правительство.

Новое здание общеобразовательной школы № 1 насчитывает 500 мест и построено на месте старого и аварийного объекта. Оно уже введено в эксплуатацию — занятия начались с 3 февраля текущего года. Уточняется, что дети будут учиться в одну смену, а не в две, как было раньше.

Рабочие также провели благоустройство прилегающей территории. В здании разместили два спортивных зала, зал хореографии, актовый зал, робошколу, пищеблок и медцентр. Классы полностью оснастили передовым оборудованием и учебными пособиями. На все работы ушло более 740,5 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В ходе осмотра школы Николай Любимов передал библиотечному медиа-центру комплект новых книг.

«Школа получилась замечательной, одной из самых лучших в регионе. Она — плод действительно огромного труда многих людей, в том числе строителей, педагогического коллектива, родителей школьников, городской администрации. Все работали с душой, как единое целое, без сбоев, поэтому такой отличный результат. Всё сделано по последним технологиям, все продумано для мелочей, оснащение классов — по последнему слову техники. Спасибо каждому, кто участвовал в крайне важном проекте, за помощь и качественную работу», — отметил глава региона.

Также губернатор заявил, что до 2024 года включительно власти Рязанской области планируют ввести в эксплуатацию шесть новых общеобразовательных учреждений. А до 2030 года на территории областного центра построят еще четыре школы с общим количеством 4 400 мест в районе Мервино, Михайловского шоссе, улицы Дзержинского и микрорайоне ДПР 7, 7А.