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Lego приостановила поставки товаров в Россию
Уточняется, что приостановление поставок имеет временный характер.

Датский производитель игрушек компании Lego приостановил поставки в Россию из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг, 3 марта, сообщило издание Finans.dk.

«Lego останавливает все поставки в Россию. Компания Lego не отправляет наборы игрушек в Россию. Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что приостановление поставок имеет временный характер.