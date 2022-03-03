Lego приостановила поставки товаров в Россию
Уточняется, что приостановление поставок имеет временный характер.
Датский производитель игрушек компании Lego приостановил поставки в Россию из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг, 3 марта, сообщило издание
«Lego останавливает все поставки в Россию. Компания Lego не отправляет наборы игрушек в Россию. Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что приостановление поставок имеет временный характер.