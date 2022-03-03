\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
Птн, 04
Сбт, 05
-2°
ЦБ USD 103.25 11.5 03/03
ЦБ EUR 124.02 9.47 04/03
Нал. USD 112 / 128.00 13:51
Нал. EUR 122.00 / 140.00 14:08
Новости
Публикации
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
Вчера 14:03
11 638
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 2022 14:57
6 228
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
2 946
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
5 525
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о Вооруженных силах России
Также Комитет планирует принять законопроект об уголовной ответственности за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о Вооруженных силах России. Об этом в четверг, 3 марта, сообщило агентство ТАСС.

Уголовный кодекс планируют дополнить статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». За подобное преступление грозит штраф до 1,5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть корыстные побуждение — штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы от пяти до десяти лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия — срок от 10 до 15 лет.

Также Комитет планирует принять законопроект об уголовной ответственности за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Статья «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц» предусматривает штраф в размере 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы, либо ее лишением на срок до трех лет со штрафом до 200 тысяч рублей.