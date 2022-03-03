Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о Вооруженных силах России

Также Комитет планирует принять законопроект об уголовной ответственности за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о Вооруженных силах России. Об этом в четверг, 3 марта, сообщило агентство ТАСС.

Уголовный кодекс планируют дополнить статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». За подобное преступление грозит штраф до 1,5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть корыстные побуждение — штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы от пяти до десяти лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия — срок от 10 до 15 лет.

Также Комитет планирует принять законопроект об уголовной ответственности за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Статья «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц» предусматривает штраф в размере 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы, либо ее лишением на срок до трех лет со штрафом до 200 тысяч рублей.