«Формула-1» досрочно разорвала контракт на проведение Гран-при России

Контракт был рассчитан до 2025 года.

«Формула-1» досрочно разорвала контракт на проведение Гран-при России. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил портал Motorsport со ссылкой на заявление организаторов серии.

Контракт был рассчитан до 2025 года.

«Формула-1″ может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России, а это означает, что в России не будет гонок в будущем», — говорится в заявлении.

Ранее Международная автомобильная федерация объявила об отмене российского этапа в предстоящем сезоне из-за конфликта на Украине. Гран-при России должен был пройти 23-25 сентября.