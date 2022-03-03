ФАС: «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» ограничили 5% наценки на социальные товары

Уточняется, что наценки ограничат на молочную продукцию, сахар, овощи «борщевого набора», хлеб и хлебобулочные изделия.

Крупные торговые сети «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» ограничили наценки на социальные товары на уровне до 5%. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Уточняется, что наценки ограничат на молочную продукцию, сахар, овощи «борщевого набора», хлеб и хлебобулочные изделия.

«С сегодняшнего дня „Карусель“, „Перекресток“ и „Пятерочка“ ограничивают наценки на ряд товаров на уровне до 5% … Такое самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что с такой мерой товары для россиян станут доступнее.