«Единая Россия» и правительство окажут поддержку россиянам в условиях санкций

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», главная цель — помочь жителям народных республик как можно скорее вернуться к мирной жизни.

«Единая Россия» и правительство окажут поддержку россиянам в условиях санкций. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», главная цель — помочь жителям народных республик как можно скорее вернуться к мирной жизни.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума сообщил, что помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик является одним из главных направлений волонтерской работы «Единой России» в условиях проведения операции на Украине.

«Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо», — сказал он. Андрей Турчак напомнил, что накануне на Донбасс направилась первая бригада врачей для оказания медпомощи местным жителям.

«В ближайшие дни сформируем несколько таких групп, в число которых войдут наши депутаты-медики и другие гражданские специалисты. Они будут оказывать медицинскую помощь не на передовой, а заниматься работой в республиканских больницах», — добавил Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на работе «Единой России» по поддержке людей и бизнеса в условиях санкций. Он сообщил, что для минимизации последствий агрессивной экономической политики Запада в отношении нашей страны будет развернут весь потенциал системообразующих отраслей. К работе над пакетом мер в составе правительственной комиссии привлечены представители партии — вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Также в соответствии с новыми задачами будет переформатирована народная программа «Единой России».

«В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса. Прошу максимально эффективно коммуникации выстроить по работе над правительственными законопроектами. Центральный исполком „Единой Росси“ окажет нашим коллегам всевозможное содействие», — подчеркнул Андрей Турчак."Совместными усилиями мы постарались сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались и чувствовали себя комфортно, были обеспечены всем необходимым для нормального проживания", — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Николай Любимов.

Напомним, рязанцы одними из первых отправили груз с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения. В сборе принимали участие сотрудники регионального исполкома «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии».

1 марта «Единая Россия» отправила первый отряд врачей в Луганскую народную республику. Среди них — медики из Рязанской области. Возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака председатель комитета Госдумы по охране здоровья, парламентарий от Рязанской области Дмитрий Хубезов. Он сам вошел в состав бригады."Единая Россия" в первого дня оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 800 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Около 500 тонн распределяют в соответствии с потребностями еще 400 ПВР. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно. В них продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника — все, что требуется для жизнеобеспечения людей. Помимо этого, региональные отделения «Единой России» закупают игрушки, творческие материалы и книги для детей.

Кроме того, «Единая Россия» отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи жителям, в ближайшее время на Донбасс прибудет бригада детских специалистов. Партия также направит волонтеров для оказания гуманитарной помощи Донецку и Луганску, поддержки служб жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства в том, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру.

Также партия решает проблему лекарственного обеспечения и беженцев, и жителей республик. Уже были доставлены более 30 коробок медикаментов и налажен вопрос организации бесперебойных поставок медицинских препаратов.