ЦБ ввел комиссию в 30% при покупке долларов и евро на бирже

Ранее ряд брокеров с 3 марта предписал начать взимать комиссию не менее 30%, если физические лица приобретают евро, фунты и доллары на бирже.

Центробанк ввел комиссию для физических лиц в 30% при покупке на бирже долларов и евро. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что комиссия в 30% должна выравнять «конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи».

Ранее ряд брокеров с 3 марта предписал начать взимать комиссию не менее 30%, если физические лица приобретают евро, фунты и доллары на бирже.