«АвтоВАЗ» остановит сборку автомобилей

Производство остановят из-за недостатка компонентов.

С 5 марта «АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей в Тольятти на неопределенный срок. Об этом пишут « Ведомости ».

Отмечается, что производство остановят из-за недостатка компонентов. По словам собеседников издания, точный срок простоя неизвестен, но он не связан с санкциями против России из-за ситуацией на Украине, а был запланирован ранее.

Ранее о приостановке отгрузок и производства автомобилей сообщили Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus. Также Nissan может приостановить производство из-за задержек в поставках комплектующих.