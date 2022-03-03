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Артем Никитин анонсировал беспрецедентные меры поддержки рязанского бизнеса
Накануне был создан региональный штаб по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. На его первом заседании, 4 марта, губернатор Николай Любимов объявит о мерах поддержки бизнеса, которые сейчас готов оказать регион

В четверг, 3 марта, зампред регионального правительства Артем Никитин на заседании инвестиционного штаба Рязанской области анонсировал меры поддержки рязанского бизнеса.

По словам зампреда, накануне, 2 марта, был создан региональный штаб по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. Возглавил его губернатор Николай Любимов. Первое заседание штаба пройдет 4 марта. На нем губернатор объявит о мерах поддержки бизнеса, которые сейчас готов оказать регион.

«Это будут беспрецедентные меры поддержки. Раньше в регионе таких еще не было». — подчеркнул зампред.

Он также отметил, что все планы по инвестиционным объектам правительство выполнит. Артем Никитин попросил минпром и Корпорацию развития «не давить сейчас на инвесторов и бизнесы», а поговорить с ними и выяснить, какие меры поддержки актуальны для них в данный момент.

«Поддержку смогут получить все независимо от участия иностранного капитала в компании», — подчеркнул зампред регионального правительства.

На работу с инвесторами Артем Никитин отвел две недели.