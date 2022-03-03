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А что в кино? «Хочу замуж», «От кутюр» и другие новинки
Начиная с сегодняшнего дня, кинотеатры вновь приглашают зрителей оценить свежие новинки кино.

Начиная с сегодняшнего дня, кинотеатры вновь приглашают зрителей оценить свежие новинки кино.

Российская комедия «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем в главных ролях рассказывает историю журналистки Любы которая упорно и успешно добивается своих целей в жизни, однако пустяковый случай меняет ее судьбу на корню.

Французская комедия «От кутюр» также рассказывает о необычном случае, способном в дальнейшем изменить жизни главных героев — успешная швея Эстер берет шефство над мелкой карманницей из метро.

Мультфильм «Лунные приключения» рассказывает о невероятных приключениях детей среди звезд в другие миры, в то время как взрослые только лишь мечтают покорять космос.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».