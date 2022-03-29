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Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию
Ограничения вступят в силу с 3 апреля.

Правительство Японии запретит экспорт в Россию предметов роскоши. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.

Как указывает издание, решение вступит в силу с 5 апреля.

По данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в список запрещенных к экспорту попали 17 наименований. В него входят драгоценные камни, ювелирные изделия, автомобили премиум-класса, алкоголь, табачная продукция, косметика и парфюмерия, одежда и обувь, изделия из меха и кожи, шляпы, керамика, ковры, рояли, стеклянная посуда, антиквариат и предметы изобразительного искусства, мотоциклы, ноутбуки, модели часов с использованием драгметаллов.