В Скопине за повторное пьяное вождение осудят бывшего сотрудника колонии

Инцидент с его участием произошел в январе.

Бывшего сотрудника исправительной колонии из Скопина осудят за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Инцидент произошел 28 января.

По версии следствия, бывший сотрудник ИК-1 УФСИН России, ранее привлеченный к административной ответственности за пьяное вождение, повторно сел нетрезвым за руль. Его задержали на одной из улиц Скопина.

Следствие собрало доказательственную базу. Дело направлено в суд для рассмотрения.